Член «Дигории» назвал охрану здоровья одним из приоритетов политики государства

В России охрана здоровья человека всегда была и, без всякого сомнения, будет оставаться одним из приоритетных направлений политики, проводимой государством. Об этом заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Пашин.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин в своем приветствии к участникам Второго форума будущих технологий отметил необходимость развития всех уровней оказания медицинской помощи: от первичного звена до крупных федеральных центров с использованием передовой технологической базы.

«Глава государства обозначил ключевым приоритетом выстраивание системы медицинской помощи «вокруг человека, конкретного пациента». Вне всякого сомнения, подход, основанный на пациентоцентричности, позволит достичь наиболее эффективных результатов в профилактике, диагностике и лечении людей», — сказал политолог.

По мнению Пашина, для достижения поставленных задач необходимо сконцентрироваться на развитии научного направления здравоохранения. Он отметил, что по нацпроекту «Здравоохранение», который реализуется по решению президента РФ с 2019 года, сформирована и развивается сеть из 37 научных медицинских исследовательских центров по различным профилям.

«Специалистами таких центров проводятся консультации и консилиумы, в том числе с использованием телемедицинских технологий, разрабатываются и внедряются новые методы исследований. Сотрудники центров совершают выезды во все регионы страны с целью оказания организационно-методической помощи», — объяснил он.

При этом политолог напомнил, что кроме развития сети НМИЦ также становится все больше новых высокотехнологичных медицинских центров в регионах страны, благодаря чему качественная и квалифицированная помощь становится доступной каждому.

«Так, например, в Якутии с начала года начал работу крупнейший на Дальнем Востоке онкологический диспансер, оборудованный самым современным оборудованием, которое позволит выполнять все виды диагностики и лечения с высокой точностью, а значит, сохранит множество жизней», — рассказал Пашин.

Также он подчеркнул, что развитие научного медицинского направления не стоит на месте. Так, например, с 2022 года запущен федеральный проект «Медицинская наука для человека».

«К настоящему моменту 26 новых отечественных лекарственных препаратов доведены до стадии клинических, наши вакцины от коронавируса доказали свою эффективность и были применены во множестве стран мира – все эти примеры еще раз демонстрируют огромный научно-технологический потенциал всей отрасли», — заключил он.