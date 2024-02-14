Путин призвал МЧС пристально следить за безопасностью учебных заведений и больниц

Вопросы обеспечения безопасности школ, вузов, больниц и других социальных учреждений во всех регионах Российской Федерации должны оставаться в центре внимания МЧС. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе расширенной коллегии ведомства, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что недопустимо снижать внимание и к местам массового пребывания людей. Все такие объекты должны максимально отвечать новейшим требованиям в области безопасности, подчеркнул Путин.

В ходе этой же встречи президент оценил работу МЧС и назвал ведомство слаженной и технически оснащенной структурой. Кроме того, глава государства поручил продолжить укреплять структуры МЧС в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Путин также высоко оценил работу МЧС РФ по эвакуации российских граждан и членов их семей из зоны палестино-израильского конфликта осенью прошлого года.

Ранее стало известно, что Путин поздно вечером 13 февраля приехал в Кремль.