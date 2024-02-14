В Госдуме призвали полицию вскрывать квартиры, в которых животные умирают без еды

Полицейские должны были вскрыть квартиру в подмосковном Томилино, где уже несколько суток голодает собака — для этого у них есть все законные основания. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Если мы откроем федеральный закон об ответственном обращении с животными, то увидим, что сегодня по закону жестокое обращение — это не только, если животное уже убито, покалечено или расчленено. Под это попадает и оставление животного без еды, без воды, в замкнутом пространстве и прочее. За жестокое обращение установлена уголовная ответственность. А теперь открываем закон о полиции, в котором написано, что сотрудник органов внутренних дел обязан пресечь совершение уголовного преступления. Сотрудники полиции должны составить протокол, опросить свидетелей того, что животное находится там, вызвать сотрудников МЧС и совместно со свидетелями вскрыть помещение и вызволить его. Потому что владелец, совершая подобные деяния, совершает уголовное преступление. Если животное погибнет по его вине, то он должен быть привлечен к уголовной ответственности. Чтобы не допустить гибели, надо пресечь совершение этого уголовного преступления», — объяснил Бурматов.

Депутат напомнил, что похожая ситуация произошла в ноябре прошлого года в Москве. Тогда в машине в центре города без еды и воды несколько дней был заперт кот. Полиция вскрыла автомобиль, животное спасли.

«Мы просто обратились к сотрудникам органов внутренних дел, и они через два часа открыли эту машину. Потому что мы им просто объяснили, что хозяин его не забыл или еще что-то — а что это квалифицируется как совершаемое длящееся уголовное преступление, которое необходимо пресечь. Сразу же автомобиль был вскрыт, животное оттуда извлечено. Слава Богу, удалось не допустить его гибели или травмы, увечья. То же самое и здесь», — подчеркнул он.

В случае бездействия полиции Бурматов посоветовал соседям и зоозащитникам жаловаться на сотрудников в прокуратуру.

О том, что в подмосковном Томилино несколько дней заперт шпиц (по другим данным спаниель), сообщили местные жители в соцсетях. По словам соседей, хозяин собаки ушел, а животное умирает в закрытой квартире без еды.

Вызванные на место полицейские отказались вскрывать квартиру и покинули место происшествия. Позднее Telegram-канал Shot сообщил, что помещение вскрыли спасатели, хозяина внутри не оказалось. Спасенное животное заберут к себе волонтеры.

Ранее в В Красноярске возбудили уголовное дело из-за запертого в квартире кота.