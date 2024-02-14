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Защита обжаловала приговор осужденным за вымогательство у главы «Ростеха»

РИА Новости: защита обжаловала приговор за вымогательство 11 млн руб. у Чемезова

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сторона защиты обжаловала приговор фигурантам дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство указывает, что апелляционная жалоба поступила в суд еще в день оглашения приговора. Однако сторона защиты пока не получила подробного текста судебного решения и подробную жалобу планируется подать после этого.

12 февраля Хамовнический суд Москвы отправил бывшего коммерческого директора холдинга Собчак «Осторожно, медиа» Кирилла Суханова на 7,5 года в колонию строго режима по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Ариан Романовский и Тимур Бигаев, которые были администраторами Telegram-канала «Тушите свет», по версии следствия, используемого в качестве инструмента вымогательства, — получили по 7 лет.

Ранее Собчак заявила, что «готова пойти на все» для помощи задержанным.

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