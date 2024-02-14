Замглавы минтруда Омской области угодил в ДТП и попал в больницу

Авария произошла на 189-м км трассы Омск — Муромцево в Омской области — столкнулись автомобиль Toyota и микроавтобус «газель». О происшествии сообщило региональное ГУ МВД.

По данным полиции, ДТП случилось утром. В результате происшествия пострадали водитель и три пассажира «газели», а также пассажир Toyota. Их доставили в больницу. Водителя иномарки спасти не удалось.

В данный момент на месте аварии работают правоохранители, которые устанавливают детали происшествия.

Как пишет Telegram-канал 112, на пассажирском сиденье Toyota находился заместитель министра труда Омской области Сергей Добрых. Официально эту информацию не подтверждали.

До этого в Свердловской области легковая машина столкнулась с грузовиком. В результате водителя и пассажира Lada специалистам МЧС пришлось извлекать из деформированного корпуса машины. Оба получили тяжелые травмы, приехавшие на место медики спасти их не смогли.

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