Врач перечислила продукты, которые помогут сжигать жир

Употребление достаточного количества воды, богатых клетчаткой продуктов, цитрусовых, а также жгучей еды поможет ускорить обмен веществ и будет способствовать сжиганию жира. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что вода поможет активизировать все процессы в организме, а также понизит аппетит.

«Также необходима клетчатка. Потому что на ее переваривание уходит достаточно много энергии. И главное, она кормит наш микробиом, который регулирует обменные процессы в организме. Если у нас мало полезных пищевых волокон в рационе, то как бы мы ни убирали общую калорийность, нам будет трудно. Обменные процессы у нас будут происходить медленнее, а жира накапливаться будет значительно больше», — продолжила Соломатина.

Клетчатку можно получить из цельнозерновых круп, овощей, зелени. Цитрусовые также помогут ускорить обмен веществ. Так, по словам врача, в грейпфруте содержатся антиоксиданты, которые усиливают жиросжигание. Помимо этого, она советует включать в рацион чеснок, перец, имбирь, хрен и другие жгучие продукты, которые усилят кровообращение, улучшат обмен веществ и будут способствовать сжиганию жира.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, до этого показало, что употребление продуктов, вызывающих скачок глюкозы в крови, связано с повышенным риском метаболических нарушений.

Ранее диетолог рассказала о пользе клетчатки для здоровья.