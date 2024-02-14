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Умерла мать политика Бориса Немцова

Умерла мать политика Бориса Немцова Дина Эйдман

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Жанна Немцова/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Умерла мать политика Бориса Немцова — Дина Яковлевна Эйдман. Об этом сообщила дочь политика Жанна Немцова на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы», — написала Немцова.

Эйдман скончалась на 97-м году жизни.

Дина Эйдман родилась в 1928 году в Нижнем Новгороде и прожила там до 1952 года, до окончания педиатрического факультета Горьковского медицинского института им. С.М. Кирова. Окончила его с отличием.

Борис Немцов — российский политический и государственный деятель, активист, активно выступал против политики президента РФ Владимира Путина, был первым губернатором Нижегородской области (30 ноября 1991 — 17 марта 1997). Политика застрелили 27 февраля 2015 года в Москве, у Большого Москворецкого моста. В это время рядом с ним находилась гражданка Украины 23-летняя Анна Дурицкая.

Ранее умерла искусствовед, завещавшая Путину коллекцию картин.

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