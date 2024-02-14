В Госдуме призвали снизить налоговую нагрузку на семьи с пятью детьми

Для российских семей, в которых воспитываются пятеро и более детей, необходимо снизить налоговую нагрузку, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Он призвал ввести для таких семей льготы при уплате земельного налога. Свое предложение парламентарий направил главе Минтруда Антону Котякову, передает RT со ссылкой на копию письма.

Депутат напомнил, что в России некоторые категории граждан имеют право на льготу при уплате земельного налога. Для них налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка. Право на такую льготу имеют, в частности, Герои СССР и РФ, инвалиды инвалидов I и II группы, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны, а также многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.

При этом не учитывается, что в одной из семей могут воспитываться трое детей, а в другой — пятеро, семеро и более, заявил Федоров. Он отметил, что все многодетные семьи имеют одинаковую льготу, хотя пи большем количестве детей требуется участок большей площади.

Федоров предложил изменить Налоговый кодекс РФ с тем, чтобы не начислять налог на земельный участок площадью до 1,2 тыс. кв. м, или 12 соток для физлиц, которые воспитывают пятеро и более детей.

Напомним, в январе президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу об освобождении многодетных семей Дальнего Востока от налога на единственное жилье.

В Госдуме ранее рассказали о работе над освобождением долгосрочных вкладов от налога.