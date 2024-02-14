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В Лондоне трех женщин обвинили в терроризме за демонстрацию поддержки ХАМАС

Трех жительниц Лондона обвинили в терроризме из-за демонстрации поддержки ХАМАС

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Shutterstock

Трех женщин, принявших участие в пропалестинском митинге в Лондоне, признали виновными в преступлении террористической направленности за демонстрацию изображений в поддержку движения ХАМАС. Об этом сообщила полиция британской столицы, передает РИА Новости.

Речь идет об акции, состоявшейся 14 октября 2023 года. Во время мероприятия в толпе заметили двух женщин, на спинах которых были изображены парапланы. При этом еще одна женщина прикрепила аналогичное изображение на плакат, уточняется в заявлении правоохранительных органов.

Представители лондонской полиции подчеркнули, что при нападении на Израиль члены палестинского движения ХАМАС применяли парапланы. Атака произошла 7 октября прошлого года, что привело к эскалации конфликта и началу боевых действий.

«Три женщины, которые демонстрировали изображения в поддержку ХАМАС на пропалестинской демонстрации, были признаны виновными в преступлении террористической направленности», — говорится в пресс-релизе.

В правоохранительных органах добавили, что участниц митинга приговорили к одному году условного заключения в связи с «обоснованными подозрениями» в причастности к деятельности ХАМАС. Движение внесено в список запрещенных организаций на территории Соединенного Королевства.

Ранее в Афинах на митинге в поддержку палестинского народа начались массовые беспорядки.

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