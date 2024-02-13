В России появится конкурс для наставников «Быть, а не казаться!»

Конкурс для наставников «Быть, а не казаться!» появится в России по поручению президента Владимира Путина. Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

«... организовать общероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!», направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание», — говорится в документе.

Срок исполнения поручения Путина – 1 июля 2024 года.

В декабре Путин поручил продумать, как защитить учителей в интернете. Соответствующее поручение было дано правительству страны и Совету при президенту РФ по развитию гражданского общества и правам человека по итогам заседания Совета.

До 1 июля 2024 года ответственные лица должны ознакомить главу государства с предложениями, которые позволят реализовать правовые механизмы обеспечения «защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников», в том числе с учетом распространения сведений о них в социальных сетях.

Ранее Путин призвал повышать зарплаты мужчинам-педагогам.