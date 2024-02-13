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В Таджикистане отреагировали на запрет на работу мигрантов в регионах РФ

В Таджикистане не видят проблемы в запрете на работу мигрантов в регионах РФ

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В Министерстве труда, миграции и занятости населения Таджикистана не видят проблемы в запретах, которые вводятся в российских регионах для мигрантов, которые работают на определенных должностях. Об этом заявила заместитель министра труда республики Шахноза Нодири, передает ТАСС.

«Мы не можем считать это большой проблемой, мы должны уважать законодательство страны пребывания, и эта обязанность у нас прописана в нашем соглашении об осуществлении трудовой деятельности от 2004 года», — сообщила Нодири.

13 февраля сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о депортации иностранцев за домогательства в отношении граждан России. Автором инициативы стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По его словам, россиянки часто сталкиваются с домогательствами со стороны мигрантов.

До этого в Саратовской области гражданина Таджикистана заподозрили в сексуальном насилии над шестилетним мальчиком. Как сообщали в СК, иностранец совершил преступление против половой неприкосновенности малолетнего пять лет назад.

Ранее россиянин попытался заманить мальчика домой и изнасиловать.

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