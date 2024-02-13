Героиня мема «А я думала, сова» умерла

Героиня известного ролика «А я думала, сова» Суфия умерла. Об этом сообщает Telegram-канал «Татмедиа».

Ролик снял Байбуллат Батулла. В нем молодой человек идет по улице, как вдруг к нему неожиданно подбегает Суфия, которая приняла мобильный телефон Батуллы за сову.

Канал отметил, что Батулла нашел Суфию через 10 лет после того, как был снят ролик, и снял женщину в своем фильме.

По данным Shot, пенсионерка скончалась еще 6 февраля от рака. Из-за конфликта с дочками последние годы Суфия жила в подъезде.

В мае 2023 года сообщалось, что неподалеку от города Гусь-Хрустальный во Владимирской области в ДТП погиб герой известного видеоролика «Ломай меня полностью» Шайдабек Эседуллаев. Отмечается, что авария произошла около пяти утра на въезде в город. По словам очевидцев, автомобиль «Фольксваген Поло», который вел Эседуллаев, ехал по дороге с превышением скорости.

В 2021 году также стало известно, что адвокат Валерий Степанов, игравший судью в телепередаче НТВ «Суд присяжных», умер от последствий коронавируса. Степанов известен в социальных сетях по мему «Полностью оправдан». Мем, как правило, публикуется c трехпанельного комикса с изображением Степанова и других участников «Суда присяжных». Как правило, по сюжету комикса судья просит подсудимого сказать последнее слово, обвиняемый говорит что-то абсурдное, но убеждающее судью, и на последней картинке судья взмахивает молотком со словами «Полностью оправдан».

Ранее российский актер Олег Арлахов умер в возрасте 75 лет.