ЕР запустила зимний спортивный марафон «Сила России»

В течение месяца в разных городах России состоятся фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов. Все эти мероприятия пройдут в рамках спортивного марафона «Сила России». Об этом на запуске марафона в Ханты-Мансийске сообщил секретарь Генсовета партии, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

Вице-спикер Совфеда отметил, что «Сила России» — один из самых молодых проектов партии.

«В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа», — рассказал он.

Андрей Турчак подчеркнул, что развитию спорта в стране уделяется особое внимание.

«Президент Владимир Путин поддерживает развитие массового спорта и спорта высших достижений. По федеральным программам открываются новые Дворцы спорта, спортивные секции», — заявил секретарь Генсовета ЕР.

Присутствовавший на мероприятии председатель оргкомитета спортивного марафона, трехкратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин сообщил, что зимний марафон «Сила России» включает в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные площадки, многое другое.

«Летом больше 200 тыс. участников «Силы России» получили возможность пообщаться с маститыми спортсменами, тренерами, найти для себя предпочтительные виды спорта. Уверен, с зимним стартом будет так же», — сказал Карелин.

Напомним, с 1 июня по 12 августа 2023 года сторонники ЕР провели летний этап марафона «Сила России». В регионах проходили бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача нормативов ГТО. Участие могли принять и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятия проходили при поддержке Минспорта РФ, ДОСААФ и спортивных федераций.