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В Госдуме предложили давать россиянам право отказываться от вскрытия через «Госуслуги»

«ПГ»: россиянам могут дать право отказываться от вскрытия через «Госуслуги»

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РИА Новости

В России предложили дать гражданам возможность отказаться от вскрытия тела через портал «Госуслуги». Такое предложение в Минздрав России и Республики Татарстан направил депутат Госдумы Айрат Фаррахов, передает «Парламентская газета».

По его словам, это поможет усовершенствовать процедуру взаимодействия родственников с медицинскими организациями, а также снимет с них лишнюю нагрузку.

«Подзаконные акты требуют некоторого совершенствования. Потому что сейчас, например, органы и учреждения здравоохранения могут настаивать на вскрытии в целом ряде случаев. Например, если человек в течение долгого времени не проходил диспансеризацию или не был госпитализирован, если у него нет какой-то записи в медицинской книжке о том, что он страдал неким хроническим заболеванием», — отметил депутат.

В связи с этим Фаррахов считает необходимым расширить функционал «Госуслуг» и добавить в него специальную опцию, при помощи которой любой человек мог бы отказаться от вскрытия.

Заведующий патологоанатомическим отделением НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Олег Карп в беседе с «Газетой.Ru» до этого говорил, что мнение о том, что некоторые студенты или ординаторы идут в патологоанатомы, потому что не хотят разговаривать с людьми, является мифом.

Ранее сообщалось, что якутские ученые провели вскрытие туши древнего медведя возрастом 3 460 лет.

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