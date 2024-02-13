Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону

Президент России Владимир Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В сообщении указали, что зона должна включать в себя город Шебекино.

Ответственными за исполнение этого поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина и председателя правления «Автодора» Вячеслава Петрушенко, отметили в документе.

До этого правительство России выделило деньги на единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей на детей, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Деньги выделены в связи с указом президента России Владимира Путина о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавших от действий Украины.

В документе правительства указали, что единовременные выплаты смогут получить семьи, дети в которых получили различные увечья во время пребывания в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или на территории российских регионов близ проведения специальной военной операции.

Выплата в размере 100 тысяч рублей полагается на каждого пострадавшего ребенка и предоставлена одному из родителей или самому пострадавшему, если на момент получения этих денег он достиг совершеннолетия.

Ранее Путин заявил, что наметилось снижение инфляции.