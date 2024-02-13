Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону

Путин поручил Мишустину создать в Белгородской области особую экономическую зону

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В сообщении указали, что зона должна включать в себя город Шебекино.

Ответственными за исполнение этого поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина и председателя правления «Автодора» Вячеслава Петрушенко, отметили в документе.

До этого правительство России выделило деньги на единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей на детей, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Деньги выделены в связи с указом президента России Владимира Путина о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавших от действий Украины.

В документе правительства указали, что единовременные выплаты смогут получить семьи, дети в которых получили различные увечья во время пребывания в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или на территории российских регионов близ проведения специальной военной операции.

Выплата в размере 100 тысяч рублей полагается на каждого пострадавшего ребенка и предоставлена одному из родителей или самому пострадавшему, если на момент получения этих денег он достиг совершеннолетия.

Ранее Путин заявил, что наметилось снижение инфляции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами