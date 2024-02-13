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Московский суд приговорил американца к 21 году колонии за надругательства над сыновьями

В Москве гражданина США осудили на 21 год за надругательства над сыновьями

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Shutterstock

Савеловский районный суд приговорил гражданина США Дэвида Бранса к 21 году лишения свободы за надругательства над сыновьями. Об этом сообщает Telegram-канал »Суды общей юрисдикции города Москвы».

Суд признал Бранса виновным в совершении преступлений, предусмотренных уголовной статьей о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год в колонии строгого режима.

По данным ТАСС, в январе мужчину задержали в Москве по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении двоих сыновей. В 2020 году гражданина США лишили родительских прав, следователи проводили проверку совершения американцем преступлений против половой неприкосновенности мальчиков.

Ранее в Приморье арестовали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки.

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