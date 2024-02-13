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Россиянам рассказали, какие добавки сделают блины полезнее

Врач Тананакина: фрукты и орехи сделают блины полезнее

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Depositphotos

Фрукты, орехи, семена и отруби помогут сделать блины полезнее. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Вместо сахара специалист посоветовала использовать мед или кленовый сироп. Для обогащения блюда протеином и кальцием, по ее словам, следует добавить греческий йогурт в качестве топпинга.

Врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова в свою очередь объяснила пользу орехов и отрубей.

«Измельченные орехи, такие как грецкие или миндаль, обогащают блины белком, здоровыми жирами и витаминами. Кстати, добавление отрубей в тесто для блинов повышает содержание клетчатки и делает их более сытными», — отметила врач.

До этого Джутова объяснила, как снизить калорийность пиццы. По ее словам, в блюдо стоит добавлять нежирный белок (филе курицы, индейки) вместо копченостей. Также она рекомендовала украсить пиццу овощами и зеленью.

Ранее врач перечислила продукты, употребление которых может снизить уровень холестерина.

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