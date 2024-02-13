В Совете Федерации 19 февраля пройдет новое заседание парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны властей Украины Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

По словам сопредседателя комиссии Инны Святенко, промежуточный доклад планируется подготовить в феврале, а итоговый — к лету 2024 года.

В декабре прошло года глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявлял, что совет собрал уже 8123 эпизода преступлений киевского режима против мирных жителей.

В конце августа Анна Кузнецова заявила, что Украина занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что Украина использует террористические методы «Исламского государства» (организация запрещена в России). Он отмечал, что украинское руководство не только радуется терактам, но и проводит политику против канонической православной церкви.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.