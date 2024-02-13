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Путин призвал внедрять уникальные достижения науки в отечественную медицину

Путин назвал важным внедрение достижений науки в отечественную медицину

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал очень важным внедрение в практику отечественной медицины уникальных достижений науки. Об этом он заявил в своей телеграмме участникам Второго форума будущих технологий, текст которой есть на сайте Кремля.

Он отметил, что сейчас очень важно, чтобы уникальные достижения исследовательских команд как можно быстрее внедрялись в практику, в работу российских больниц и поликлиник.

»Хочу подчеркнуть, именно на передовой технологической базе мы будем развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров», — добавил Путин.

По его словам, Россия открыта к сотрудничеству и работе над совместными проектами с зарубежными партнерами в сфере инновационных медицинских технологий.

До этого стало известно, что российские ученые начали исследовать возможности квантовых технологий в области медицины и фармацевтики, в частности потенциал квантовых технологий для диагностики и лечения рака.

Ранее стало известно, что в России разработают умный голосовой тренажер для студентов-медиков.

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