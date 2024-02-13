Москвичам раскрыли срок окончания гололеда

Ледяные дожди, которые принесли в Москву гололед, покинут столицу 13 февраля. Срок окончания осадков назвали эксперты центра погоды «Фобос», передают «Метеовести».

Синоптики отмечают, что причиной гололеда был активный циклон и его теплый фронт, но 13 февраля он будет оттеснен на юг антициклоном, благодаря чему ледяной дождь в Москве прекратится. По прогнозам синоптиков, к концу недели в Европейскую часть РФ придется циклон с новой волной замерзших осадков, но в этот раз они не доберутся до столицы.

13 февраля в Москве ожидается +4°C и осадки в виде снега, которые прекратятся 14 февраля. 17 февраля столицу накроют облачные поля атлантического циклона, но гололеда не будет.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой погоды москвичам ожидать на День святого Валентина.

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