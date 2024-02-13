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В вузах могут появиться многочисленные детские комнаты для мам-студенток

Минобрнауки активизирует создание большего числа детских комнат в вузах

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Shutterstock

Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова заявила о намерении активизировать создание детских комнат в университетах, чтобы обеспечить возможность молодым мамам заботиться о своих детях, не прерывая своего обучения или преподавания в вузе. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Об этом было объявлено на мероприятии, посвященном Международному дню женщин и девочек в науке. По словам Петровой, создание таких комнат необходимо как для студенток, так и для молодых преподавателей.

По данным министерства образования и науки, уже открыто 36 детских комнат в университетах, а в 23 из них есть специальные комнаты для матерей и детей. Инициатива направлена на поддержку рождаемости, однако эксперты утверждают, что эффективность этой меры будет выше, если она будет частью комплексного подхода. Они также отмечают, что детские комнаты необходимы не только в учебных заведениях, но и на предприятиях.

В мае 2023 года детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец высказала подобное предложение, считая, что наличие детских комнат в учебных заведениях поможет решить проблему отказа от материнства и стимулирует женщин не откладывать беременность на поздний срок. В этом же контексте летом 2023 года первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ряд мер поддержки матерей-студенток, включая создание детских комнат. Она подчеркнула, что программы поддержки должны быть комплексными и включать различные меры, такие как запрет на отчисление беременных студенток и молодых матерей, разработку индивидуальных учебных планов и финансовую помощь.

Ранее в Иркутске студентка приняла начавшиеся роды за приступ эпилепсии.

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