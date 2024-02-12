Политолог заявил, что России удалось защитить свой экономический суверенитет

Стратегические решения, которые ранее были приняты президентом России Владимиром Путиным и правительством, позволили отразить попытки воздействия на российскую экономику и защитить экономический суверенитет страны. Об этом по итогам совещания по экономическим вопросам заявил политолог, первый зампред комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Он отметил, что это уже не первое совещание по экономическим вопросам в новом году. По его словам, успех в защите экономического суверенитета России выражается во многих факторах.

«Это и рост инвестиций по итогам 2023 года, и рост объема промышленности за 11 месяцев прошлого года на 3,5%, и рост обрабатывающего сектора почти на 8%. Это крайне важная тема», — сказал эксперт.

По его мнению, основным является то, что стратегические решения, к которым ранее относились по-разному, в том числе обсуждали, помогли России защититься.

«Теперь эти решения помогают стране строить планы дальше с учетом роста ВВП и роста инвестиционной привлекательности», — отметил Асафов.

По его мнению, с учетом нынешнего роста реальных доходов населения можно планировать как и за счет чего можно влиять на этот показатель в положительную сторону.

При этом он отдельно подчеркнул, что Путин в этом вопросе выступает не как единоличный специалист по экономике, который принимает решения.

«Он выступает лидером команды профессионалов, основной задачей которых является защита экономического суверенитета и роста экономики страны. На совещании прозвучали основные задачи — это устойчивый рост доходов, продолжение перестройки экономики, расширение предложения отечественных товаров и услуг, то есть импортозамещения, и защита суверенитета», — заключил Асафов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году экономика России росла быстрее среднемировых темпов. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.