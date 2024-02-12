Журналист Карлсон счел, что Москва лучше любого города США

Российская столица производит более приятное впечатление, чем любой город в США. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляцию которого вел YouTube-канал.

«Для меня стало шоком, что Москва, <...> намного приятнее любого города в моей стране», — отметил Карлсон.

Он признался, что до этого никогда не был в столице РФ — крупнейшем европейском городе с 13 млн населения. Москва, по мнению журналиста, намного чище, безопаснее и красивее. Он также отметил архитектуру, еду и высокий уровень услуги в столице. Карлсон особо выделил метрополитен.

До этого Карлсон назвал американского лидера Джо Байдена «президентом не в своем уме» и похвалил президента РФ Владимира Путина.

На прошлой неделе Владимир Путин большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этой встречи прилетал в Москву. Президент России, в частности, прочитал почти получасовую лекцию об истории от Рюрика до наших дней, а также рассказал о попытке России вступить в НАТО.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.