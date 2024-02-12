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Украина, отрицающая, что на борту Ил-76 были пленные, попросила вернуть тела

ГУР Минобороны Украины призвало Россию вернуть тела пленных со сбитого Ил-76

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Украина, которая официально не признала, что на борту сбитого ВСУ в Белгородской области самолета Ил-76 были украинские военнопленные, направляла России просьбу о возвращении тел солдат. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Андрей Юсов телеканалу «Общественное».

«Запросы (России. — Прим. ред.) на возвращение тел военнослужащих подаются», — сказал Юсов.

До этого первый заместитель председателя Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин обвинил во лжи секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

24 января в районе села Яблоново в Белгородской области произошло крушение самолета Ил-76, который должен был доставить 65 пленных бойцов украинской армии в административный центр региона. По пути воздушное судно подверглось ракетному обстрелу со стороны украинских войск. По информации Следственного комитета РФ, для атаки зарубежные военные использовали ЗРК Patriot и выпустили снаряды с территории Харьковской области.

Ранее стало известно, что США не предлагали совместного расследования по крушению Ил-76.

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Крушение Ил-76 с пленными
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