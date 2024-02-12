Бывший координатор «Голоса» задержан за просьбы к девочке об интимных фото

Бывшего координатора движения «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) в Кемеровской области иноагента Сергея Пискунова задержали в Алтайском крае по делу о развратных действиях в отношении 13-летней девочки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы следствия.

«Задержан экс-координатор движения «Голос» Сергей Пискунов» (признан в РФ иностранным агентом), — указывается в публикации.

Согласно информации агентства, мужчина в течение месяца по переписке в мессенджере Telegram выпрашивал интимные фото у несовершеннолетней. В связи с этим в отношении злоумышленника завели уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних). Наказание за нарушение данной статьи составляет от трех до восьми лет лишения свободы.

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