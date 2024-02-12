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Жителя Омска осудили на 16 лет за диверсию и госизмену

Молодой омич приговорен к 16 годам за измену государству и диверсию

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Андрей Стенин/РИА Новости

Военный суд в Новосибирске приговорил 22-летнего жителя Омска, участника террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России), к 16 годам тюремного заключения за диверсию на железной дороге и измену государству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя управления Федеральной службы безопасности (ФСБ России) по Омской области Ирину Руснак.

«Он <...> приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме», — заявила она.

Таким образом, мужчина признан виновным в совершении преступления, ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 275 (государственная измена).

Согласно судебным материалам, омич является сторонником нацистской идеологии и участником террористической организации «Легион свобода России». В мае прошлого года он совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги. Украинские кураторы поставили перед ним задачу провести разведку возле военных частей российского Минобороны. В июне сотрудники регионального управления ФСБ задержали злоумышленника.

Ранее на Украине обвинили главу Верховного суда Крыма в госизмене.

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