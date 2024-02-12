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В Палестине назвали число погибших в результате ударов Израиля по Рафаху

Минздрав Палестины: число погибших после ударов Израиля по Рафаху достигло 67

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Fatima Shbair/AP

В результате ночных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Рафах на юге Палестины погибли 67 человек. Об этом заявил глава Минздрава анклава Ашраф аль-Кидра, сообщает РИА Новости.

«Тела 67 палестинцев поступили в больницы в результате израильских авиаударов по городу Рафах прошлой ночью. Операция по спасению пострадавших еще продолжается», — сказал министр.

При этом ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил о как минимум 100 погибших и более чем 230 пострадавших в Рафахе, большинство из которых женщины и дети.

Там отметили, что в ходе операции израильские ВВС нанесли удары по более чем 50 объектам в городе, в том числе по мечетям и жилым кварталам.

Накануне Египет пригрозил Израилю разрывом мирного договора в случае ввода войск в Рафах. Так власти страны отреагировали на то, что премьер Израиля Нетаньяху поручил разработать план эвакуации из города, где якобы находятся четыре батальона ХАМАС.

До этого в МИД Британии выразили обеспокоенность возможным наступлением ЦАХАЛ на Рафах.

Ранее армия Израиля обнаружила в городе Рафах двух пожилых заложников.

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