Защита собралась обжаловать приговор осужденным за вымогательство у главы «Ростеха»

Защита собралась пожаловать приговор коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, экс-главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву, которых осудили за вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщил ТАСС адвокат Романовского Дмитрий Малютов.

Агентство отметило, что сам Чемезов и его представители на заседание не пришли. На вынесении приговора не пришла и Ксения Собчак, которая в начале расследования дела поддерживала подсудимых.

Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу «Тушите свет», но накануне ареста Суханова она покинула Россию. Позднее журналистка вернулась в Москву, посетила офис «Ростеха», а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.

12 февраля Хамовнический суд Москвы отправил бывшего коммерческого директора холдинга Собчак «Осторожно, медиа» Кирилла Суханова на 7,5 лет в колонию строго режима по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Ариан Романовский и Тимур Бигаев, которые были администраторами Telegram-канала «Тушите свет», по версии следствия, используемого в качестве инструмента вымогательства, — получили по 7 лет.

Ранее Собчак заявляла, что готова «пойти на все» ради помощи Суханову.