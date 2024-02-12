Росстат впервые обнародовал данные о чистом миграционном оттоке из новых регионов

Новые регионы России с января по ноябрь 2023 года покинули 87,6 тысячи человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

При этом служба не публикует информацию по каждому региону отдельно.

По словам демографа Игоря Ефремова, во внутренней миграции показан миграционный прирост населения, чего не должно быть, поскольку внутренняя миграция всегда равна нулю. Эксперт предположил, что в данном случае речь идет о приросте в миграционном обмене между территорией России в границах начала 2022 года и четырьмя новыми регионами.

В Росстате уточнили, что чаще всего жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предпочитают переезжать в Краснодарский край или в Московскую область. В эти регионы с января по декабрь 2023 года перебрались 14 тысяч и 13,9 тысячи человек соответственно.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее отъезд эмигрантов назвали гуманитарной катастрофой для России.