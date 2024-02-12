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Визитка Путина и документ с его подписью были проданы на торгах за 680 тысяч рублей

На аукционе за 680 тыс. рублей продали визитку Путина и документ с его подписью

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

На торгах в Санкт-Петербурге за 200 тысяч рублей была продана еще одна визитная карточка президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы. Документ за подписью Путина был продан за 480 тысяч рублей. Об этом, ссылаясь на данные аукционной площадки, сообщает РИА Новости.

Первоначально визитка Путина была выставлена на электронный аукцион за 150 тысяч рублей. В процессе торгов ее стоимость увеличилась до 200 тысяч рублей.

На аукционе за 480 тысяч рублей также было продано свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Путина. Документ датирован 14 июня 1992 года. Тогда Путин занимал должность главы комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что визитная карточка президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы появилась на электронном аукционе в Петербурге.

До этого визитная карточка, принадлежавшая в 1990-е годы президенту России Владимиру Путину, была продана за два миллиона рублей на электронном аукционе в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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