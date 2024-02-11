Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

ХАМАС сообщил о гибели двух заложников в Газе

ХАМАС сообщил о гибели двух заложников в секторе Газа из-за удара ЦАХАЛ

close
100%
Saeed Jaras/Global Look Press

Движение ХАМАС сообщило, что в результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли два заложника, а еще восемь получили ранение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что ЦАХАЛ наносил авиаудары по центральной части сектора Газа 9 февраля. После первой серии местные сообщали о двух десятках погибших.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что находящийся в секторе Газа город Рафах является последним бастионом палестинского движения ХАМАС, израильские войска собираются взять этот город. Кроме того, он отметил, что победа Израиля в вооруженном конфликте с ХАМАС уже близка.

До этого Нетаньяху заявил, что из-за давления мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в городе Рафах должна быть завершена к 10 марта.

Ранее Бербок предупредила об опасных последствиях из-за наступления Израиля на юг Газы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами