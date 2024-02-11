ХАМАС сообщил о гибели двух заложников в Газе

Движение ХАМАС сообщило, что в результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли два заложника, а еще восемь получили ранение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что ЦАХАЛ наносил авиаудары по центральной части сектора Газа 9 февраля. После первой серии местные сообщали о двух десятках погибших.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что находящийся в секторе Газа город Рафах является последним бастионом палестинского движения ХАМАС, израильские войска собираются взять этот город. Кроме того, он отметил, что победа Израиля в вооруженном конфликте с ХАМАС уже близка.

До этого Нетаньяху заявил, что из-за давления мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в городе Рафах должна быть завершена к 10 марта.

Ранее Бербок предупредила об опасных последствиях из-за наступления Израиля на юг Газы.