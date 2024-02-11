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В Ростове скончался обвиняемый в шпионаже украинец

В тюремной больнице Ростова умер украинец — фигурант дела о шпионаже

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Tatiana Zinchenko/Shutterstock

Южный окружной военный суд закрыл уголовное дело в отношении украинца Виктора Демченко, который обвинялся в шпионаже в связи с тем, что он скончался. Об этом сообщает ТАСС.

«Уголовное дело в отношении Демченко Виктора Павловича прекращено судьей Южного окружного военного суда по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью подсудимого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант дела о шпионаже умер от последствий перенесенного им инсульта.

До этого Ростовский областной суд признал гражданку Украины виновной в шпионаже за российскими воинскими частями. Кроме того, женщина хотела собрать информацию о маршрутах движения техники и личного состава ВС России.

Во время визитов в Ростовскую область гражданка Украины также передавала СБУ данные о местах расположения средств противовоздушной обороны (ПВО) и перемещениях боевых машин. Свою вину фигурантка полностью признала. По статье за шпионаж она осуждена на 10 лет колонии общего режима.

Ранее в Германии заявили о разоблачении российского шпиона в бундестаге.

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