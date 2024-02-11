В российских вузах появятся комнаты для пребывания детей

Министерство науки и высшего образования России инициирует проект по созданию комнат для пребывания детей в университетах. Об этом сообщила замглавы Минобрнауки Ольга Петрова, пишет РИА Новости.

По словам Петровой, этот проект поможет молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания в вузе.

«Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей», — сказала она.

До этого в Минобрнауки объявили о запуске обновленной программы «Мегагранты» — проекта по международному сотрудничеству российских вузов и научных организаций. Обновление предполагает проведение конкурсных отборов и предоставление грантов по двум направлениям — предоставление ресурсов для научных проектов и поддержка молодых ученых.

Участникам, выступившим с проектами, будет предоставлено финансирование в размере до 100 миллионов рублей в год на срок до пяти лет. По решению Совета по грантам в дальнейшем можно будет предоставить дополнительные 50 миллионов рублей в год на поддержку исследований в течение трехлетнего срока.

Ранее в Минобрнауки не исключили корректировку цен на учебу в вузах в пределах инфляции.