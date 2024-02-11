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В Москве потеплеет и будет облачно в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве отступит холод и будет облачно 11 февраля

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Облачная погода и до -7 °С ожидается в Москве в воскресенье, 11 февраля. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием фронтальной облачности. По словам Тишковца, холод отступит из города.

«В Москве облачно, вечером местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице минус 5-7 градусов, по области минус 4-9 градусов», — сказал он.

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой погода будет в День святого Валентина. По его словам, 14 февраля в столице температура будет на 2-3°С выше нормы. Так, днем столбик термометра поднимется до -1... -6°С. Также временами возможен снег.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем канале сообщал, что в Москве на следующей неделе ожидаются ледяные дожди.

Ранее врач рассказала, как уменьшить боль в суставах при смене погоды.

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