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В России увеличился спрос на товары для спорта и туризма

В январе продажи товаров для спорта и туризма в России выросли на 88%

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Shutterstock

В январе 2024 года товары для спорта и туризма были больше всего популярны в Челябинске, Омске и Новосибирске. Это показало исследование ВсеИнструменты.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Продажи товаров из категории «‎Спорт и туризм» по России повысились на 88% в январе 2024 года. В регионах спрос больше всего увеличился в Челябинске (+164%), Омске (+105%) и Новосибирске (+99%). Кроме того, чаще стали покупать подобные товары в Казани (+95%), Волгограде (+87%) и Санкт-Петербурге (+62%).

Менее всего продажи спортивных и туристических товаров подросли в Воронеже (+18%) и в Самаре (+4%). Интересно, что падения спроса на такую продукцию в регионах не было зафиксировано.

Самыми востребованными товарами этой категории по стране оказались одноразовые самонагревающиеся грелки, портативные радиостанции, каминные спички, термос и нипель.

Ранее россияне ответили, какие зимние развлечения они любят больше всего.

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