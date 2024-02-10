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На Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры

Украинский министр: с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры

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РИА «Новости»

Замглавы правительства, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что с момента прекращения зерновой сделки в июле прошлого года в стране было повреждено почти 200 объектов портовой инфраструктуры. Информацию об этом он опубликовал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Также министр рассказал, что через «временные коридоры» в Черном море, появившееся в августе прошлого года, Украина перевезла более 22 млн тонн грузов.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 17 июля 2023 года сделка прекратила действие.

18 января посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев ведет «определенные переговоры» по поиску альтернативного прежней зерновой сделке формата.

Ранее постпред при ООН Василий Небензя высказался о перспективах возобновления зерновой сделки.

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