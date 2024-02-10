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В Турции произошла стрельба на мероприятии в рамках предвыборной кампании

В Стамбуле один человек пострадал при стрельбе на предвыборном мероприятии

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Paul Zinken/Global Look Press

В Стамбуле произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

По его словам, нападение произошло в субботу, 10 февраля, около 16:30. Как заявил министр, был открыт огонь из длинноствольного оружия и пистолета на мероприятии в рамках предвыборной кампании кандидата от «Республиканского альянса» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) Азиза Йениая. В результате инцидента пострадала 22-летняя гражданка Турции.

«По факту нападения начато масштабное расследование», — написал Ерликая.

Раненую госпитализировали. По информации телеканала TRT, она находится в критическом состоянии.

6 февраля в Стамбуле мужчина и женщина напали на людей перед зданием суда Чаглаяна.

По имеющейся информации, пара смогла ранить из огнестрельного оружия шестерых человек, в том числе троих полицейских. Однако нападавших удалось ликвидировать.

Ранее на турецком курорте Бодрум произошла перестрелка.

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