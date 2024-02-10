На Алтае произошло землетрясение

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,0. Это следует из данных сайта Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

«Магнитуда — 5,0, интенсивность в эпицентре — 6,4», — следует из сообщения.

Отмечается, что эпицентр залегал в горной местности. При этом о пострадавших и повреждениях не сообщается.

До этого в Институте ядерных исследований РАН (ИЯИ) сообщили, что частицы легкой темной материи способны формировать подобия астероидов, которые при проходе сквозь Землю вызовут землетрясение. Темная материя — это субстанция, способная лишь к гравитационному взаимодействию и невидимая для любых телескопов. Физики-теоретики пытаются предсказать, из каких частиц она состоит и каковы их свойства. Несколько лет назад отечественные ученые провели компьютерное моделирование и выяснили, что частицы легкой темной материи определенного типа потенциально могут образовывать крупные объекты.

Подробнее о работе российских ученых, которая может перевернуть теоретическую физику, можно прочитать в материале «Газеты.Ru».