Москвичам напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях

Прокуратура города Москвы напомнила гражданам об ответственности за призывы к участию и присутствие на несанкционированных акциях. Соответствующее предупреждение опубликовано на официальном сайте надзорного органа.

В последнее время в социальных сетях начали распространяться посты с призывами принять участие в акции в центре российской столицы. При этом призывы нацелены на «неопределенный круг лиц», уточняется в публикации.

«Прокуратура <...> считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона», — добавили в пресс-службе надзорного органа и подчеркнули, что мероприятие не было согласовано с властями.

3 февраля столичная прокуратура также обратилась к жителям и гостям Москвы, предупредив об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Присутствие на таких мероприятие влечет за собой установленное российским законодательством наказание, включая административный арест.

До этого прокуратура Москвы призвала граждан ориентироваться только на официальные источники информации, когда речь идет о каких-либо происшествиях. В то же время сотрудники надзорного органа отметили, что за распространение ложных сведений человека могут привлечь к ответственности.

Ранее МИД РФ пообещали своевременно отвечать на недружественные акции со стороны западных стран.