Украинские военные обстреляли хутор в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину хутора Понуры, который находится в Грайворонском городском округе Белгородской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате обстрела пострадали трое рабочих. У граждан диагностировали осколочные ранения различных частей тела, уточнил глава местной администрации.

«Бригадой скорой медицинской помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что из-за действий ВСУ повреждения также получил экскаватор.

10 февраля руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные обстреляли населенный пункт Великая Знаменка в Запорожской области. По его словам, бойцы ВСУ нанесли по селу артиллерийский удар и четыре раза «отработали» беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В ночь на 9 февраля в Курской области работали российские силы противовоздушной обороны (ПВО). На этом фоне губернатор региона Роман Старовойт призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее в Белгородской области остановили пассажирский поезд из-за обстрела одного из сел со стороны ВСУ.