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Жильцы разгромили мебель и покрасили стены в черный в квартире россиянки

В Магнитогорске жильцы разгромили квартиру женщины и покрасили стены в черный

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Регион 74 | Магнитогорск/VK

В Магнитогорске жильцы разгромили квартиру, покрасили стены черной краской и сменили замки. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, россиянка сдала квартиру молодым людям, однако после окончания договора аренды женщина не смогла попасть внутрь — жильцы сменили замки. В результате дверь вскрыли, и тогда хозяйка обнаружила, что съемщики разгромили жилище.

Молодые люди вымазали стены, полы и окно черной краской, оставили надписи и побили мебель. Отмечается, что женщина сдала жилье в ином виде. Хозяйка подала заявление в правоохранительные органы.

До этого в Москве 11-летняя девочка устроила в квартире отца вечеринку для друзей, когда он был в отъезде, и разгромила жилище.

Ранее раздетый мужчина проник в чужой дом, съел кексы и украл одежду хозяина.

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