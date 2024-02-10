Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

При уничтожении дронов ВСУ над Брянским районом нет пострадавших

Пострадавших и разрушений при уничтожении дронов ВСУ над Брянским районом нет

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

В результате уничтожения двух украинских беспилотников над Брянским районом нет пострадавших и разрушений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил Богомаз.

По его словам, на месте работают оперативные службы.

До этого Богомаз сообщал, что в Брянской области военные с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По его словам, беспилотник самолетного типа уничтожили над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.

Также Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны cбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. По данным ведомства, дроны были уничтожены в среду, 7 февраля, около 17:20 мск.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами