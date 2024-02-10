При уничтожении дронов ВСУ над Брянским районом нет пострадавших

В результате уничтожения двух украинских беспилотников над Брянским районом нет пострадавших и разрушений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил Богомаз.

По его словам, на месте работают оперативные службы.

До этого Богомаз сообщал, что в Брянской области военные с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По его словам, беспилотник самолетного типа уничтожили над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.

Также Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны cбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. По данным ведомства, дроны были уничтожены в среду, 7 февраля, около 17:20 мск.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.