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На юго-востоке Москвы в многоэтажке рухнул лифт с женщиной в кабине

В Москве в многоэтажке рухнул лифт с девушкой внутри

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В Москве в многоэтажном доме упал лифт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на юго-востоке столицы, на Краснодарской улице. В одном из ЖК сорвалась кабина лифта с женщиной внутри.

На данный момент неизвестно, получила ли местная жительница травмы. О ее состоянии также не сообщается. Как сообщили очевидцы, пострадавшая «подает признаки жизни».

На данный момент на месте работают спасатели. К ним также присоединились медики из скорой помощи.

До этого в центре Петербурга лифт придавил электрика, который приехал починить его. Во время работ кабина наехала пострадавшему на голову. Медикам мужчину спасти не удалось.

Ранее в Краснодаре женщина избила чужого ребенка в лифте.

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