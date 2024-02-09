На юго-востоке Москвы в многоэтажке рухнул лифт с женщиной в кабине

В Москве в многоэтажном доме упал лифт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на юго-востоке столицы, на Краснодарской улице. В одном из ЖК сорвалась кабина лифта с женщиной внутри.

На данный момент неизвестно, получила ли местная жительница травмы. О ее состоянии также не сообщается. Как сообщили очевидцы, пострадавшая «подает признаки жизни».

На данный момент на месте работают спасатели. К ним также присоединились медики из скорой помощи.

До этого в центре Петербурга лифт придавил электрика, который приехал починить его. Во время работ кабина наехала пострадавшему на голову. Медикам мужчину спасти не удалось.

Ранее в Краснодаре женщина избила чужого ребенка в лифте.