На юго-востоке Москвы в многоэтажке рухнул лифт с женщиной в кабине

В Москве в многоэтажном доме упал лифт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел на юго-востоке столицы, на Краснодарской улице. В одном из ЖК сорвалась кабина лифта с женщиной внутри.
На данный момент неизвестно, получила ли местная жительница травмы. О ее состоянии также не сообщается. Как сообщили очевидцы, пострадавшая «подает признаки жизни».
На данный момент на месте работают спасатели. К ним также присоединились медики из скорой помощи.
До этого в центре Петербурга лифт придавил электрика, который приехал починить его. Во время работ кабина наехала пострадавшему на голову. Медикам мужчину спасти не удалось.
Ранее в Краснодаре женщина избила чужого ребенка в лифте.