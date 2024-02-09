На выставке «Россия» дан старт празднованию 300-летия Санкт- Петербургского госуниверситета

На выставке «Россия» в рамках тематической недели «Санкт-Петербург научный», состоялись посетителям представили достижения старейшего университета России за трехвековую историю. 8 февраля исполняется 300 лет со дня основания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

«Наука и образование стали символом Российской Империи, могущества и славы нашей страны. Учеными и выпускниками университета были сделаны величайшие открытия в истории человечества. Сегодня под руководством выпускника университета, президента Владимира Владимировича Путина, Россия уверенно проходит эпоху перемен, становится лидером глобальных изменений мировой политики», — сказал Александр Беглов.

Губернатор подчеркнул, что СПбГУ сегодня — это современный, устремленный в будущее научно-образовательный центр, в нем учатся 27 тысяч студентов из ста стран, филиалы университета создаются в других странах.

Выступая перед сотрудниками, студентами, выпускниками Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и посетителями стенда Северной столицы на выставке-форуме «Россия», ректор вуза Николай Кропачев назвал решение Петра I о создании одновременно академии, университета и гимназии мудрейшим.

«Это триединство — залог успеха наших выпускников, такое решение в те годы позволило продвинуть Россию вперед. Мы всегда говорим, чтобы школьники ориентировались на глубоко научные знания и учились у тех, кто обладает знаниями не вчерашними, но сегодняшними, смотрят в будущее и понимают его. И сегодня наш университет все так же активен и в науке, и в образовании, и в спорте, и в искусстве», — сказал Николай Кропачев.

Председатель Комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга Андрей Максимов выразил уверенность в том, что под эгидой Года СПбГУ Санкт-Петербург с честью пройдет этот период.

«Мы очень ценим достижения и потенциал нашего университета, который с уверенностью смотрит в будущее. А так как Санкт-Петербург — морской город, то СПбГУ можно сравнить с огромным лайнером. Желаю, чтобы этот замечательный лайнер продолжил прославлять и Санкт-Петербург, и Россию в целом», — заявил Андрей Максимов.

Мероприятия, посвященные 300-летию Санкт-Петербургского университета, продлятся на стенде Северной столицы на выставке-форуме «Россия» до 11 февраля в рамках тематической недели «Санкт-Петербург научный». Перед гостями будут выступать музыканты и театральные коллективы, также пройдут лекции ученых.

Посетители смогут познакомиться с роботом-музыкантом, увидеть работу экзоскелета и макет токамака — передовой установки для исследования свойств термоядерной плазмы, принять участие в мастер-классах по ландшафтному дизайну или флористике, собственноручно собрать самолет или ракету, научиться различать горные породы и оказывать первую медицинскую помощь.

В честь юбилея будут зажжены огни на Ростральных колоннах. Город украсила символика университета. В Петербурге представили самолет с символикой СПбГУ.