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В бундестаге назвали фарсом расследование ФРГ диверсии на «Северных потоках»

Депутат Котре: расследование ФРГ диверсий на «Северных потоках» является фарсом

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РИА Новости

Расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которое продолжается в Германии, «является фарсом», считает депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Его слова передает ТАСС.

«Продолжающееся расследование является фарсом. Оно не предназначено для достижения какого-либо результата», – сказал Котре.

По его словам, бессмысленность расследования атак на трубопроводы подтверждается запоздалой реакцией следствия и нежеланием использовать необходимое оборудование для подводных работ.

9 февраля в Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что эксплуатация газопровода «Северный поток — 2» невозможна из-за остановки его сертификации.

До этого президент России Владимир Путин сообщил о готовности поставлять газ в Европу по «Северному потоку — 2».

Ранее Путин удивился молчанию ФРГ на фоне взрывов на «Северных потоках».

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