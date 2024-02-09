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Студенты КФУ массово ушли с лекции Мизулиной

В Казани студенты университета покинули зал во время лекции Мизулиной

Студенты Казанского федерального университета массово покинули зал во время выступления главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Видео с лекции опубликовало издание «Гроза» (признано в РФ иностранным агентом).

На кадрах с мероприятия видно, как Мизулина выступает на сцене. В этот момент более десяти студентов спускаются по лестнице и выходят из помещения.

Во время выступления студенты университета также спорили с Мизулиной и критиковали ее деятельность. В диалоге с ней один из учащихся упрекнул главу «Лиги безопасного интернета» за ее деятельность и подчеркнул, что из-за «доносов» многие известные личности покинули Россию. После этого студенты стали скандировать: «Татарстан

Сама Мизулина заявила, что обратиться в ее организацию может каждый. Все сообщения граждан отправляют в полицию, затем суд проводит экспертизу.

Ранее Екатерина Мизулина поспорила со студентом екатеринбургского вуза о судьбе блогера Дани Милохина.

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