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В Москве со следующей недели ожидаются ледяные дожди

Ледяные дожди и потепление до минус 1 градуса ожидаются 12 февраля в Москве

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Илья Питалев/РИА Новости

В понедельник, 12 февраля, в Москве ожидаются ледяной дождь и потепление до минус одного градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Ледяная глазурь, которая появится на ветвях деревьев и проводах, изрядно увеличит весовую нагрузку и может привести к падению ветвей деревьев и обрыву линий электропередачи, да и на дорогах и тротуарах будет очень скользко», — сказал Леус.

По его словам, к вечеру понедельника температура повысится до минус 1-3 градусов. При этом он добавил что в воскресенье, 11 февраля, ожидается температура до минус 22 градусов.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что от Москвы уже отступил циклон «Ольга», теперь столицу ждут настоящие холода. Отступление циклона и постепенное похолодание чувствуется в столице уже 9 февраля, так как к утру температура воздуха опустилась до 12-14 градусов ниже нуля, отметил синоптик. По его словам, в ближайшие два дня в городе несколько потеплеет, а морозы ослабнут, зато потом придет вторая, более сильная волна холодов.

Ранее синоптик рассказал москвичам, когда в столицу придет весна.

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