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Трем иноагентам грозят новые штрафы

Гудкову, Гуриеву и Караулову грозят новые иноагентские штрафы

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Таганский суд Москвы зарегистрировал протоколы в отношении бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом), экономиста Сергея Гуриева (признан в РФ иностранным агентом) и журналиста Андрея Караулова (признан в РФ иностранным агентом), составленные из-за неуказания ими маркировки иностранного агента в интернете. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде подчеркнули, что в отношении Гуриева, Караулова и Гудкова были зарегистрированы протоколы по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

По данной статье КоАП РФ физлицам-иноагентам грозит штраф до 50 тысяч рублей.

До этого заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что сейчас в России действуют почти 570 иноагентов.

По его словам, в их числе 52 некоммерческие организации, 401 физическое лицо, 39 российских юридических лиц, 20 общественных объединений, действующих без образования юридического лица, 16 иностранных юрлиц, а также 10 иностранных структур без образования юридического лица.

До этого депутат Госдумы Евгений Федоров предложил повышать штрафы иноагентам за отсутствие маркировки в 10 раз, если они уклоняются от уплаты.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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