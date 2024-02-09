Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве вынес приговор администратору Telegram-канала за вымогательство

Администратор Telegram-канала «Кремлевский мамковед» получил 2,5 года колонии

close
100%
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Хамовнический районный суд города Москвы вынес приговор администратору Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергею Садовову. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По данным следствия, Садовов и его подельники, в числе которых был его сын, вымогали денежные средства у директора «Ростеха» Юрия Бровко. У него требовали 800 тыс. рублей, угрожая распространить сведения, позорящие потерпевшего и его близких.

В пресс-службе отметили, что Садовов полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в полном объеме возместил Бровко причиненный ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В пресс-службе судов добавили, что в производстве Хамовнического суда находится еще одно уголовное дело — в отношении сына Садовова Станислава.

Накануне прокуратура запросила приговор до восьми лет лишения свободы администраторам Telegram-канала «Тушите свет» по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Ранее бывшему священнику отменили штраф за дискредитацию российской армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами