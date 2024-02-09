Суд в Москве вынес приговор администратору Telegram-канала за вымогательство

Хамовнический районный суд города Москвы вынес приговор администратору Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергею Садовову. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По данным следствия, Садовов и его подельники, в числе которых был его сын, вымогали денежные средства у директора «Ростеха» Юрия Бровко. У него требовали 800 тыс. рублей, угрожая распространить сведения, позорящие потерпевшего и его близких.

В пресс-службе отметили, что Садовов полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в полном объеме возместил Бровко причиненный ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В пресс-службе судов добавили, что в производстве Хамовнического суда находится еще одно уголовное дело — в отношении сына Садовова Станислава.

Накануне прокуратура запросила приговор до восьми лет лишения свободы администраторам Telegram-канала «Тушите свет» по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

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