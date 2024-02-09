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Карлсон встретился с живущими в России Эдвардом Сноуденом и актрисой Тарой Рид

Semafor: в Москве Карлсон встретился с Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид

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tuckercarlson.com

Во время визита в Россию известный американский журналист Такер Карлсон встречался с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом и американской актрисой Тарой Рид, обвинявшей Байдена в домогательствах. Об этом сообщает Semafor.

«Встреча со Сноуденом была проведена не для видеопрограммы Карлсона, однако он записал интервью с Тарой Рид, бывшим младшим помощником сенатора, которая десятилетия спустя обвинила президента Джо Байдена в сексуальном насилии (обвинение, которое он опроверг)», — говорится в публикации.

При этом сам Карлсон, по утверждению Semafor, в SMS сообщил, что информация о его встрече со Сноуденом и Рид «абсолютная ложь».

Такер Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

8 февраля сообщалось, что в Кремле ожидают большого резонанса от интервью Путина Карлсону.

Ранее стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

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